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Регионы России

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«Галатасарай» одержал победу над «Коджаэлиспором» благодаря голевой передаче Батрaкова

«Галатасарай» одержал победу над «Коджаэлиспором» благодаря голевой передаче Батрaкова

Для 21-летнего Батракова это первое результативное действие в составе «Галатасарая» за четыре сыгранных матча.

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