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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донте Дивинченцо и Майлз Тернер получили по техническому за стычку

Донте Дивинченцо и Майлз Тернер получили по техническому за стычку

В третьей четверти пятого матча серии «Нью-Йорк» – «Индиана» (121:91, 3-2) баскетболисты устроили небольшую стычку после того, как Дивинченцо нарушил правила в борьбе за позицию.

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