Лопес публично поставила точку в отношениях с Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес публично поставила жирную точку в отношениях с актером Беном Аффлеком. На днях она вышла в свет без венчального кольца, а обручальное надела на безымянный палец левой руки, что означает развод или смерть любимого.
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