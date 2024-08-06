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Лопес публично поставила точку в отношениях с Аффлеком

Лопес публично поставила точку в отношениях с Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес публично поставила жирную точку в отношениях с актером Беном Аффлеком. На днях она вышла в свет без венчального кольца, а обручальное надела на безымянный палец левой руки, что означает развод или смерть любимого.

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