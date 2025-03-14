18 котиков, которых поймали с поличным и пристыдили, но они нисколько не сожалеют о своих преступлениях

В каждом маленьком котёнке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 граммов тыгыдыков, 500 граммов ора по ночам, а ещё несчётное количество ободранных обоев, съеденный растений и других мелких нарушений спокойствия.
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