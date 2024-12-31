СМИ сообщили об отмене смертной казни в Зимбабве

Смертная казнь была отменена в Республике Зимбабве. Об этом 31 декабря сообщили в газете The Herald.«Ни один смертный приговор, когда бы он ни был вынесен, не должен быть приведен в действие», — приводится высказывание из закона, который был подписан в тот же день.