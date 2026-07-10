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Регионы России

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Boeing Ryanair совершил экстренную посадку в Салониках после повреждения иллюминатора

Boeing Ryanair совершил экстренную посадку в Салониках после повреждения иллюминатора

10 июля 2026 года самолет Boeing 737 авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из греческих Салоников в немецкий Мемминген, экстренно вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полета оторвался фрагмент двигателя и повредил иллюминатор.

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