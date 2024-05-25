Samsung Galaxy Watch 7 Ultra: квадратный корпус и новый дизайн

Компания Samsung готовится представить свои новые умные часы Galaxy Watch 7 Ultra, которые стали известны благодаря публикации рендеров и характеристик устройства ресурсом Smartprix и инсайдерской компанией OnLeaks.
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