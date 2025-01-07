Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат «Холодный шашлык»: безумно сытный

Салат «Холодный шашлык»: безумно сытный

Раньше салат «Холодный шашлык» всегда подавали на деревенских свадьбах. И неудивительно то, что его самым первым сметали со стола.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
PP
Pattia Patria
Чтобы мямо было сочным, его кладут в кипяток
Ответить
15 час.
Михаил Васильев
Холодный шашлык, тёплый салат ... Люди, Ваш словарный запас опустился на уровень Эллочки Людоедочки?
Ответить
12 час.
Наталья Персидская
На 500г свинины 9 ст.л. уксуса, даже если он 6%-ный??? Автор, очнись
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх