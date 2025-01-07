Раньше салат «Холодный шашлык» всегда подавали на деревенских свадьбах. И неудивительно то, что его самым первым сметали со стола.
Салат «Холодный шашлык»: безумно сытный
Комментарии
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PP
Pattia Patria
Чтобы мямо было сочным, его кладут в кипяток
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15 час.
Михаил Васильев
Холодный шашлык, тёплый салат ... Люди, Ваш словарный запас опустился на уровень Эллочки Людоедочки?
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12 час.
Наталья Персидская
На 500г свинины 9 ст.л. уксуса, даже если он 6%-ный??? Автор, очнись
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2 час.
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