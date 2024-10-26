На 9 улицах Рязани отключили свет

Отмечается, что отключение затронуло Приокский район города. Света нет на улицах Магистральной, Октябрьской, Северной, Космонавтов, Медицинской, Культуры, 1-ом Индустриальном переулке, Энгельса, Карла Маркса.
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