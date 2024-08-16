В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии