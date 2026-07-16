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Zero Hedge

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Russia Struggles To Deliver Crude Oil As It Hits 135 Million Barrel Traffic Jam

Russia Struggles To Deliver Crude Oil As It Hits 135 Million Barrel Traffic Jam

Russia Struggles To Deliver Crude Oil As It Hits 135 Million Barrel Traffic Jam Russia is struggling to deliver all of the crude it’s being forced to ship overseas in the face of escalating Ukrainian drone strikes on its refineries.

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