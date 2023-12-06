Бандеровцы 93-й бригады ВСУ казнили раненных бойцов ВС РФ

На видеозаписи, опубликованной в Телеграм-канале 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр», показано, как украинские солдаты этого подразделения расстреливают раненых российских воинов под Артемовском.
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