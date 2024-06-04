Магнитные бури в июне: когда ждать самых мощных бурь и как к ним подготовиться Елена ГалицкаяВ июне 2024 года нас ожидает несколько сильных магнитных бурь, которые могут негативно сказаться на здоровье людей.
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