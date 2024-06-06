В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов

Исполняющий обязанности главы экономразвития Запорожья Юрий Гуськов проинформировал о том, что областные власти начали национализировать те активы, которые находились в собственности у олигархата Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии