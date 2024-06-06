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В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов

В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов

Исполняющий обязанности главы экономразвития Запорожья Юрий Гуськов проинформировал о том, что областные власти начали национализировать те активы, которые находились в собственности у олигархата Украины.

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