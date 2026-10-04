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Кравец после победы «Барыса» над «Спартаком»: «Хотели сыграть умно, без удалений — не получилось, честно говоря»

Кравец после победы «Барыса» над «Спартаком»: «Хотели сыграть умно, без удалений — не получилось, честно говоря»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3 Б).

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