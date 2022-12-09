В Либерии согласована акция против деятельности действующей власти

Разрешение на проведение акции против позиции действующей власти в Либерии дано министром юстиции страны и исполняющим обязанности главы государства советником Мусой Дин, 9 декабря сообщает Front Page Africa Акция протеста, организованная сотрудничающими политическими партиями (СРР): партией единства, партией свободы, альтернативным национальным конгрессом и партией «все либерийские партии», пройдет в Либерии у спортивного комплекса в Пейнсвилле в столице Либерии Монровии 17 декабря.