Как Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Помимо американского политика, на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава Российского государства затронул тему нового мироустройства, порассуждал о «полифоническом» мире и роли БРИКС, ответил на вопросы об Украине и спецоперации, а также ситуации на Ближнем Востоке.