Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ атаковали Ярославскую область

ВСУ атаковали Ярославскую область

Вооруженные силы Украины совершают атаку на Ярославскую область. В целях сохранения безопасности было решено перекрыть движение на выезде из областного центра в сторону Москвы, о чем рассказал глава региона Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс».

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