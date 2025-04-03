Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • сергей исмайлов
    Русские города Одесса,Николаев,Харьков,надо вернуть домойМесть за военкора...
  • Дмитрий
    Не надо взывать...
  • Дмитрий
    "Может тогда лучше вернуться к социализму?"Не надо взывать...

Не надо взывать к украинцам - надо спокойно жечь танки...

Вчера   я  как  укроповед   разъясняла За ЩО воюют украинцыСегодня я  опять  же   как  укроповед  хочу  разъяснить,  ПОЧЕМУ,  взывая  к  укропам,  бесполезно говорить  им что-то вроде "за  що  воюете, если   всю  вашу  землю и  недра  продали,  твоя   Халя  в  европах  обслуживает  негров, а    миллион  твоих  пибритимив  уже  лежит  в  земле".

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Существенное дополнение (уточнение): не &quot;укропы&quot;, а укроЖОПы! Так точнее. Сталбыть, и автор - не &quot;укроповед&quot;, а &quot;укроЖОПовед&quot;.
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5 час.
Дмитрий
&quot;Может тогда лучше вернуться к социализму?&quot;
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4 час.
Дмитрий
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4 час.
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