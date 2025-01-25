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Царьград

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Трамп с иронией о третьем сроке: "Честь из фейковых заголовков"

Трамп с иронией о третьем сроке: "Честь из фейковых заголовков"

Дональд Трамп, президент США, выступил в Лас-Вегасе, где с иронией прокомментировал слухи о своем третьем сроке, назвав их "честью" и "фейковыми заголовками".

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