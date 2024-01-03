В Энгельсском районе Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь гражданам, попавшим в сложную дорожную ситуацию

Вчера около 21:30 при патрулировании автодороги "Тамбов-Пенза-Пристанное-Ершов-Озинки-граница" Энгельсского района автоинспекторами ДПС Григорием Форофонтовым и Сергеем Трохалиным был замечен стоящий на обочине с открытым капотом автомобиль "ГАЗ".