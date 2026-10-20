Ядерный гамбит в пустыне: почему критики проекта АЭС в Саудовской Аравии ошибаются Россия и Ближний Восток: возможные направления сотрудничестваВ первой статье цикла — «Атомная дипломатия: окно возможностей для России на Ближнем Востоке» — я писал о противоречиях между Эр-Риядом и Вашингтоном.