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«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»

« Енисей » объявил о заключении 1-летнего контракта с форвардом Майклом Янгом (31 год, 206 см). После NCAA и G-лиги Янг выступал в Европе и Азии за команды из Франции, Израиля, Пуэрто-Рико, Польши, Японии, Турции, Южной Кореи и ОАЭ.

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