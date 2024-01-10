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Любовью и йогой можно заниматься везде

Любовью и йогой можно заниматься везде

Нет лучшего партнера для покорения мира, чем любимый человек, а если этот человек имеет схожие интересы, тогда однозначно все получится! Эти двое — пример того, что любовь возвышает над землей, как в прямом, так и в переносном смысле.

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