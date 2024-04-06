Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Спорт титанов и пигмеев

Глава Олимпийского комитета России Поздняков: "Не соглашусь с определением „команда бомжей“ конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и СВО.

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