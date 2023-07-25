Атака на наш военный корабль «Сергей Котов» отражена: снова в деле быстроходные катера

Игорь Человек

В одной статье писаки хвалятся, что всё уничтожено для отправки безпилотников в Одессе и Николаеве.( https://poslednie-news.mirtesen.ru/blog/43073806681/UDAR-ROSSII-KOTOROGO-DAVNO-ZHDALI-BESPILOTNIKI-V-MOSKVE-ZAKRYILI?utm_referrer=mirtesen.ru) а тут противоречие! Вывод один или первые врут о всеобщем поражении складов и баз или вторые, что во что то потопили!