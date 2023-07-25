Два быстроходный безэкипажных катера двигались на российский военный корабль «Сергей Котов». На дистанции 1000 и 800 метров катера уничтожил личный состав корабля штатным оружием.
Атака на наш военный корабль «Сергей Котов» отражена: снова в деле быстроходные катера
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Человек
В одной статье писаки хвалятся, что всё уничтожено для отправки безпилотников в Одессе и Николаеве.( https://poslednie-news.mirtesen.ru/blog/43073806681/UDAR-ROSSII-KOTOROGO-DAVNO-ZHDALI-BESPILOTNIKI-V-MOSKVE-ZAKRYILI?utm_referrer=mirtesen.ru) а тут противоречие! Вывод один или первые врут о всеобщем поражении складов и баз или вторые, что во что то потопили!
УДАР РОССИИ, КОТОРОГО ДАВНО ЖДАЛИ: БЕСПИЛОТНИКИ В МОСКВЕ ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕДНЮЮ ФОРТОЧКУ - Новости - только актуальное - 25 июля - 43073806681
Новости - только актуальное - МирТесен
Ответить
21 час.
Свежие комментарии