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Атака на наш военный корабль «Сергей Котов» отражена: снова в деле быстроходные катера

Атака на наш военный корабль «Сергей Котов» отражена: снова в деле быстроходные катера

Два быстроходный безэкипажных катера двигались на российский военный корабль «Сергей Котов». На дистанции 1000 и 800 метров катера уничтожил личный состав корабля штатным оружием.

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Игорь Человек
В одной статье писаки хвалятся, что всё уничтожено для отправки  безпилотников  в Одессе и Николаеве.( https://poslednie-news.mirtesen.ru/blog/43073806681/UDAR-ROSSII-KOTOROGO-DAVNO-ZHDALI-BESPILOTNIKI-V-MOSKVE-ZAKRYILI?utm_referrer=mirtesen.ru)  а тут противоречие!                                     Вывод один  или первые врут о всеобщем поражении складов и баз или вторые, что во что то потопили!
УДАР РОССИИ, КОТОРОГО ДАВНО ЖДАЛИ: БЕСПИЛОТНИКИ В МОСКВЕ ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕДНЮЮ ФОРТОЧКУ - Новости - только актуальное - 25 июля - 43073806681
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