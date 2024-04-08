В России увеличилось производство водки

По итогам первого квартала производство водки увеличилось на 3,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составило 15,9 млн декалитров (дал), производство коньяка - на 6,5%, до 1,9 млн дал.
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