"Я пойду в тюрьму, а тебе конец будет": Президент не выдержал и заступился за учителя, которого достали до белого каления

Avia.pro - Новости В современном образовательном мире все чаще сталкиваются с проблемой неуважения к учителям, особенно со стороны младших школьников.
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