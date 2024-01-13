Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Я пойду в тюрьму, а тебе конец будет": Президент не выдержал и заступился за учителя, которого достали до белого каления

"Я пойду в тюрьму, а тебе конец будет": Президент не выдержал и заступился за учителя, которого достали до белого каления

Avia.pro - Новости В современном образовательном мире все чаще сталкиваются с проблемой неуважения к учителям, особенно со стороны младших школьников.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Ну ка поведайте о ваших методах, польку- бабочку перед учениками танцуете.
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45 мин.
Элеонора Коган
Сейчас многие ученики младших классов уже законченные хамы. Мне рассказывали, как один такой встаёт во время урока и гуляет по классу, учительницу не слушает. хамит и она ничего не может сделать.Прав у неё нет.
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41 мин.
Юлия Кахичко
А у него и нет таких классов. Там политика другая в плане мигрантов.
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34 мин.

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