Новый глава Перми Соснин исполняет давнюю мечту теневого мэра Плотникова

Главными претендентами на присвоение статуса почетного жителя Перми в 2024 году является депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников, которого считают теневым мэром города, а также президент Российского союза боевых искусств Пермского края Александр Алымов.
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