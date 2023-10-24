При текущих ипотечных ставках рынок вторички в Подмосковье не рухнет – эксперт

РИАМО - 18 окт. При текущих условиях по ипотеке рынок вторичной недвижимости в Подмосковье не рухнет, а интерес покупателей к жилью сохранится, сообщила РИАМО руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.
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