При текущих ипотечных ставках рынок вторички в Подмосковье не рухнет – эксперт

РИАМО - 18 окт. При текущих условиях по ипотеке рынок вторичной недвижимости в Подмосковье не рухнет, а интерес покупателей к жилью сохранится, сообщила РИАМО руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.