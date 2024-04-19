Премьер Орбан: Запад играет с огнем, отправка военных на Украину, это искушение Бога

Запад вплотную приблизился к пропасти, отправить воинского контингента на помощь Киеву, сможет утянуть всю Европу на самое дно, Брюссель явно играет с огнем и искушает Бога, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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