Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 882 подписчика

Перетряхнёт русскую элиту на самом верху: Хазин о грядущей катастрофе. Набиуллина и Силуанов - "у Путина теперь развязаны руки"

Перетряхнёт русскую элиту на самом верху: Хазин о грядущей катастрофе. Набиуллина и Силуанов - "у Путина теперь развязаны руки"

Врагов России, засевших среди элиты, ждёт катастрофа, причём в ближайшее время, уверен экономист Михаил Хазин: "У Путина теперь развязаны руки".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
какая  глупость .  зачем  ему  трясти  своих   друзей
Ответить
23 час.
СТ
Сергей Тупиков
Статья ни о чем.
Ответить
23 час.
Андрей Павлов
&quot;у Путина теперь развязаны руки&quot;. То есть, победи эта байденша на выборах в Штатах, руки у Путина так и были бы связаны, как и до выборов? А не очень ли унизительно для сверхдержавы зависеть от того, кого там выбрали в другой сверхдержаве? И сверхдержава ли мы после этого?
Ответить
12 час.
наверх