Перетряхнёт русскую элиту на самом верху: Хазин о грядущей катастрофе. Набиуллина и Силуанов - "у Путина теперь развязаны руки"

Андрей Павлов

"у Путина теперь развязаны руки". То есть, победи эта байденша на выборах в Штатах, руки у Путина так и были бы связаны, как и до выборов? А не очень ли унизительно для сверхдержавы зависеть от того, кого там выбрали в другой сверхдержаве? И сверхдержава ли мы после этого?