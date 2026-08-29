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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев про удаление: «Отмахнулся, не должен был так делать. Но когда на тебе 10 секунд висят, начинаешь психовать»

Игорь Дивеев прокомментировал свое удаление в матче «Зенита» с « Факелом » за  удар рукой в грудь  Николаю Гиоргобиани.

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