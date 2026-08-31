Депутат Чаплин: совет дома получил дополнительные полномочия при приемке работ УК

После завершения работ управляющая организация должна оформить акт приемки в двух экземплярах и передать его совету дома в течение пяти дней.
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