Звезда фильма «Назад в будущее» готов умереть

Майкл Джей Фокс 32 года живет в болезнью Паркинсона Майкл Джей Фокс www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian Майкл Джей Фокс прославился на весь мир после выхода на экраны первой части трилогии «Назад в будущее».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии