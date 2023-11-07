Звезда фильма «Назад в будущее» готов умереть

Майкл Джей Фокс 32 года живет в болезнью Паркинсона Майкл Джей Фокс www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian Майкл Джей Фокс прославился на весь мир после выхода на экраны первой части трилогии «Назад в будущее».