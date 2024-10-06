Чудесная дюжина удивительно красивых осенних превращений

Осень, наверное, одно из самых красивых времен года! Игра оттенков и красок, деревья меняют цвет листвы, а в лесу вообще можно потерять голову от этой красоты! Порой мы можем просто не заметить эти волшебные метаморфозы природы, занятые работой и домашними делами.