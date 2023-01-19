Закон, порядок, государство

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Стражи магистралей Прибайкалья приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант»

В Иркутском ЛО МВД России на воздушном транспорте в рамках мероприятия прошла встреча с учащимися первого курса Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.

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