Стражи магистралей Прибайкалья приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант»

В Иркутском ЛО МВД России на воздушном транспорте в рамках мероприятия прошла встреча с учащимися первого курса Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.
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