В Казахстане огласили принятое на референдуме по строительству АЭС решение

В Казахстане на референдуме поддержали строительство атомной электростанции (АЭС). Принятие положительного решения по данному вопросу подтвердили в центральной избирательной комиссии, передает агентство КазТАГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии