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Зверев – единственный игрок топ-10 в верхней половине сетки к 1/8 финала US Open

Вторая ракетка мира Александр Зверев шестой раз вышел во вторую неделю US Open . К 1/8 финала Зверев – единственный игрок из топ-10 в верхней половине сетки и единственный, кто играл в финале турнира «Большого шлема».

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