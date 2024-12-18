В АТОР заявили, что цены на турецкие отели в 2025 году сильно не вырастут

Ждать сильного роста цен на отели в Турции в 2025 году не стоит. Скорее всего, средние цены в следующем году по сравнению с текущим не изменятся, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
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