Игровая индустрия достигла пика и столкнулась с крупнейшим замедлением рос...

Игровая индустрия достигла пика и столкнулась с крупнейшим замедлением роста за последние 30 летИндустрия видеоигр с оборотом в 200 миллиардов долларов в год переживает самое серьёзное замедление роста за последние 30 лет, поскольку огромный рост, вызванный играми для консолей последнего поколения и для смартфонов, достиг своих пределов, пишет издание Financial Times.