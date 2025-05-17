Ингвар Коротков: Думаю, наш Президент так же обогатит историю мемами , как в свое время Александр Третий..

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В кремлевской квартире Путина висит большой портрет Александра Третьего. Между прочим, тоже моего любимого царя.

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Дурак дураку - рознь, бывают дураки с инициативой, и вот этих нельзя предоставлять самим себе.
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