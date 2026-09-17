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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал выделение земли под 13 проектов

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал выделение земли под 13 проектов

Общий объём инвестиций в программы составит 6,4 миллиарда рублей.17 сентября. /MEDIA TALK/. Общий объём инвестиций в программы составит 6,4 миллиарда рублей.

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