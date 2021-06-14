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В Белом доме заявили, что Джо Байден обсудит с Реджепом Эрдоганом Владимира Путина и С-400

В Белом доме заявили, что Джо Байден обсудит с Реджепом Эрдоганом Владимира Путина и С-400

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит С-400 и сравнит наблюдения о главе РФ Владимире Путине, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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