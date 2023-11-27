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Губернатор Дегтярев выложил видео с Кэмероном Ли в бане: «Наш человек! Теперь можно задуматься и о дальневосточном гектаре»

В ролике защитник «Амура» посещает парную клуба. «Наш человек! Защитник «Амура» Кэмерон Ли – тот самый канадец, который недавно получил российское гражданство – сегодня подписал новый двухлетний контракт с клубом.

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