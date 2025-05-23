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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачак о том, что до 2-го матча с «Каролиной» не забивал в 10 играх подряд: «Я же не Овечкин, шайба не всегда заходит в ворота. Главное, что мы ведем 2-0»

Форвард «Флориды» отличился во 2-м матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2-0).

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