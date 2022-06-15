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В Крыму полицейские вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим из ЛНР, ДНР и Украины

В ОМВД России по Черноморскому району состоялось торжественное вручение паспортов гражданам, прибывшим из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые решили принять гражданство Российской Федерации.

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