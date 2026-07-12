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Ламело Болл прибыл в Миннеаполис и провел тренировку на базе «Вулвз»

Звездный новобранец «Миннесоты» Ламело Болл поближе познакомился с организацией. Болл прибыл в Миннеаполис и провел первую тренировку в тренировочном комплексе «Вулвз».

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