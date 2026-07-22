Эксперт рассказал, как принятие закона о крипте отразится на санкциях

Партнер консалтингового бюро «Digital & Analogue Partners» Юрий Брисов в эфире RTVI прокомментировал принятие закона о криптовалютеГосударственная дума 21 июля приняла закон, устанавливающий правила обращения криптовалют в России.
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