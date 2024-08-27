На Украине намерены достроить замороженную во времена СССР Чигиринскую АЭС

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Украинская компания "Энергоатом" намерена в рамках энергостратегии Украины до 2050 года достроить в Черкасской области Чигиринскую АЭС, замороженную из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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