На Украине намерены достроить замороженную во времена СССР Чигиринскую АЭС

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Украинская компания "Энергоатом" намерена в рамках энергостратегии Украины до 2050 года достроить в Черкасской области Чигиринскую АЭС, замороженную из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.